Известная своими модульными продуктами компания Fairphone работает над очередным смартфоном на смену нынешнему Fairphone 4. Аппарат нового поколения будет обладать съёмным аккумулятором и возможностью менять другие компоненты. Например, используется модульный разъём USB Type-C, призванный увеличить долговечность и сократить объём электронных отходов.
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Треугольный вырез для задних камер остался неизменным, но изменения в дизайне есть. Поменялась форма выреза для передней камеры. Рамки вокруг экрана стали тоньше, делая дизайн более современным.
Спецификаций, сроков релиза и сведений о цене пока нет. Предположительно, Fairphone 5 будет анонсирован в течение ближайших месяцев, пишет Gizmochina.