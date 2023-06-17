Система на чипе Apple M2 Ultra не может на равных тягаться с самыми сильными представителями архитектуры x86, но по производительности и размеру это всё равно внушительный процессор. Недавно была произведена разборка новой модели Apple Mac Studio, где применяется этот чип. В результате в Твиттере появились изображения Apple M2 Ultra без крышки. По размеру корпуса новый чип напоминает M1 Ultra с массивной теплораспределительной крышкой и дизайном с многочисленными чиплетами. На крышке посередине находится прямоугольный слой термопасты, где размещаются два чиплета.
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Под крышкой видны основные компоненты системы на чипе с кристаллами DRAM по четыре с каждой стороны. Посередине располагаются два чиплета. Пайка здесь не используется, вместо неё применяется материал термоинтерфейса (TIM) для соединения IHS с чипом и DRAM.
Размещённый рядом для сравнения процессор Intel Sapphire Rapids Xeon W9-3495X имеет меньший размер. Причина такого внушительного размера процессора Apple заключается в размещении DRAM на той же плате. Сам чип стал больше, но это сэкономит место внутри компьютера.
Для ноутбуков это может быть не лучшее решение, поскольку потребуется серьёзное охлаждение, для которого может не быть места в тонких моделях Apple. Именно поэтому данная система на чипе и применяется в более просторном Mac Studio, пишет wccftech.