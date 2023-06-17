И увидели размер больше по сравнению с Intel Sapphire Rapids Xeon

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Система на чипе Apple M2 Ultra не может на равных тягаться с самыми сильными представителями архитектуры x86, но по производительности и размеру это всё равно внушительный процессор. Недавно была произведена разборка новой модели Apple Mac Studio, где применяется этот чип. В результате в Твиттере появились изображения Apple M2 Ultra без крышки. По размеру корпуса новый чип напоминает M1 Ultra с массивной теплораспределительной крышкой и дизайном с многочисленными чиплетами. На крышке посередине находится прямоугольный слой термопасты, где размещаются два чиплета.

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Под крышкой видны основные компоненты системы на чипе с кристаллами DRAM по четыре с каждой стороны. Посередине располагаются два чиплета. Пайка здесь не используется, вместо неё применяется материал термоинтерфейса (TIM) для соединения IHS с чипом и DRAM.

Размещённый рядом для сравнения процессор Intel Sapphire Rapids Xeon W9-3495X имеет меньший размер. Причина такого внушительного размера процессора Apple заключается в размещении DRAM на той же плате. Сам чип стал больше, но это сэкономит место внутри компьютера.

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Для ноутбуков это может быть не лучшее решение, поскольку потребуется серьёзное охлаждение, для которого может не быть места в тонких моделях Apple. Именно поэтому данная система на чипе и применяется в более просторном Mac Studio, пишет wccftech.