Вероятно дешевая замена флагману Vivo X90 Pro Plus для глобального рынка.

Vivo X90

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В сети появились подробности о начинке будущего телефона от Vivo - Vivo X90S. Это прямое продолжение флагманской линейки, которая должна составить конкуренцию Vivo X90 Pro Plus на Snapdragon 8 Gen 2, поскольку сюда установили новый процессор MediaTek Dimensity 9200+, по слухам он побеждает 8Gen2 в тестах. До этого дня мы знали лишь несколько фактов об устройстве: оно выйдет на глобальный рынок по завышенной цене, поскольку флагман засветился в базе Google Play Console. С сугубо китайскими аппаратами такого не происходит. Инсайдер Digital Chat Station решил закрыть вопрос с этим устройством раскрыв его основные характеристики: так, X90S это тот же X90, только с улучшенным процессором. Ожидается, что флагман получит экран 6,78 дюйма, это AMOLED-экран от BOE с ШИМ 2160 Гц. Это также камеры с главным сенсором IMX866V на 50Мп. Это тот же блок зарядки на 120Вт и те же наборы камер в виде 12Мп ширика и 12Мп телевика. Короче говоря, это то же самое, что и X90, но на самом топовом чипсете от Dimensity, который только существует на данный момент. Получается такой полу-флагман, вроде и мощный, но и проигрывает X90 Pro Plus по другим аспектам.

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Забавно, но в то же самое время в Китае в релиз выйдет Vivo S17 Pro, который значительно отличается от версии X90S. Это чип Dimensity 8200, уменьшенная скорость зарядки до 80Вт и упрощенные камеры: главный сенсор в виде IMX766V и ширик всего на 8Мп. Но телевик сохранили. А еще фронталку подтянули до 50Мп, когда на X90S она всего 32Мп. При этом официальной даты релиза не назвали. Ожидается, что релиз состоится в ближайшие недели, при чем X90S будет доступен на глобальных рынках (в Китае раньше).