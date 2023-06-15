Изменения направлены на устранение электронных отходов и повторное использование материалов

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Стараясь выпускать всё более тонкие и изящные ноутбуки, производители перестали давать возможность извлекать из них аккумуляторы для самостоятельной замены. В парламенте Евросоюза пришли к выводу, что это недопустимо с точки зрения экологии, потребовав запретить продажи ноутбуков с приклеенными батареями. Этот запрет пока не затрагивает планшеты и смартфоны.

реклама

Прежде чем правило вступит в силу, его должен утвердить совет Евросоюза, что ожидается нынешним летом. Правда, исполнять его можно будет начинать только через 3,5 года. Тогда в продаже должны остаться только ноутбуки с возможностью извлекать из них аккумулятор.

Правило требует перерабатывать вышедшие из строя батареи и повторно использовать материалы, особенно добываемые в зонах конфликтов. За счёт простоты доступа к аккумуляторам ноутбуков их будет легче собирать и утилизировать, повторно используя ценные материалы.

Что касается смартфонов и планшетов, в них законодатели дают выбор между простотой замены батарей и соблюдением требований по их производительности и долговечности. Это означает, что ёмкость может быть повышена, а количество циклов перезарядки увеличено. Исключения могут быть сделаны для устройств с защитой от влаги.

К концу нынешнего года в Евросоюзе должны собирать на переработку 45% портативных батарей, к 2027 году 63%, к 2030 году 73%. Для самокатов и велосипедов процент собираемых использованных батарей составит 51% к 2028 году и 61% к 2030 году. В 2019 году в Европе было собрано 47% портативных аккумуляторов.

При производстве новых батарей должен применяться определённый объём восстановленных материалов. Это положение вступает в силу через 8 лет. Это должно сократить дефицит ресурсов, поскольку спрос на аккумуляторы растёт. К 2030 году он должен быть в 14 раз больше нынешнего.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Также на аккумуляторах транспортных средств должна быть маркировка углеродного следа и им потребуется цифровой паспорт батареи.