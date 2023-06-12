В том числе и для электрических пикапов Cybertruck.

Пилотную линию по выпуску аккумуляторных ячеек типа 4680 компания Tesla организовала в калифорнийском Фримонте, хотя традиционно профильную деятельность концентрировала в Неваде, где у неё имеется совместное производство батарей с Panasonic. Современная концепция производства предполагает, что Tesla налаживает выпуск тяговых батарей в непосредственной близости от своих автосборочных предприятий. По крайней мере, это справедливо для новых предприятий в Техасе и окрестностях Берлина, хотя в последнем случае компания и передумала выпускать в Германии аккумуляторные ячейки типа 4680.

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Как сообщает издание San Francisco Business Times со ссылкой на собственные источники, во Фримонте Tesla арендовала соседнее с уже действующим предприятием по выпуску аккумуляторов типа 4680 здание, чтобы расширить их производство.

Источник изображения: Google Maps, Electrek

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Кстати, Tesla изначально рассчитывала наладить в Калифорнии выпуск не менее 10 ГВт·ч тяговых аккумуляторов, что достойно не только по меркам «опытной линии», но и многих полномасштабных производств конкурентов. Как ожидается, аккумуляторами типа 4680 местного производства будут оснащаться и электрические пикапы Cybertruck, выпуск которых компания начнёт в этом году. А вот грузовики Tesla Semi, выпускаемые в Неваде, вопреки ожиданиям аккумуляторы типа 4680 так и не получили.