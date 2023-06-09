Для сохранения синхронизации придётся использовать 64-разрядную Windows 10

Поддержка операционных систем Windows 8 и 8.1 была прекращена в начале года, но некоторые пользователи остаются на них. Сторонние приложения также постепенно перестают поддерживать эти системы. Очередным таким приложением становится Google Диск.

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На странице поддержки Google Диск говорится о необходимости перейти на Windows 10. Речь идёт о 64-разрядной версии системы, поскольку приложение не будет работать с 32-разрядными вариантами Windows 10. Можно будет получать доступ к хранилищу через браузер, но в августе перестанет работать синхронизация в приложении.

В феврале Google перестала поддерживать на устаревших системах браузер Chrome. Браузер Firefox также больше не поддерживается для Windows 7, 8 и 8.1.

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При наличии лицензии на Windows 8 и 8.1 можно обновиться до Windows 10 бесплатно. Перед обновлением рекомендуется выполнить резервное копирование данных, особенно при переходе с 32-разрядной на 64-разрядную версию Windows. В этом случае не избежать чистой установки системы, пишет PCWorld.