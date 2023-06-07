Наступило время в очередной раз обновить браузер Chrome, поскольку Google приготовила для него очередной патч. Он закрывает уязвимость нулевого дня, уже третью за этот год. Остальные две были найдены полтора месяца назад.
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Уязвимость CVE-2023-3079 описана в бюллетене безопасности за 5 июня. Как и прежде, Google называет только её тип. Это ошибка путаницы типов в Chrome V8 JavaScript. Она может дать злоумышленникам возможность запускать вредоносный код в Chrome. 1 июня её нашёл специалист Google Клеман Лесинь.
Этот же специалист нашёл две уязвимости в апреле. Первая относилась к ошибкам смешения типов, а вторая нашлась в библиотеке 2D-графики Chrome Skia.
Пользователи должны обновить Chrome до версии 114.0.5735.110 на Windows и до 114.0.5735.106 на Linux и Mac. Если обновление установилось автоматически, следует перезапустить браузер для его применения, пишет PCCWorld.