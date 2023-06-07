Являющаяся крупным разработчиком для WordPress компания Automattic представила помощника с применением искусственного интеллекта. Инструмент под названием Jetpack AI Assistant умеет писать в блогах, создавать структурированные списки и таблицы на основании запросов пользователя. Контент может быть написан в разных тонах, таких как неформальный, оптимистичный, формальный, юмористический, скептический и тому подобные разновидности. Поддерживается интеграция с WordPress и с сайтами на основе Jetpack.
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Помощник может не только писать новый текст, но и анализировать имеющийся в поиске орфографических и грамматических ошибок. Поддерживается перевод на 12 языков, среди которых китайский и французский. Можно писать на родном языке и переводить на английский. Инструмент может давать варианты заголовков и краткого описания постов в блоге, а также работает в режиме разговора как чат-бот.
Пока это только экспериментальное предложение с 20 бесплатными запросами, а затем ежемесячная стоимость составляет $10. У премиальной подписки количество запросов неограниченное, по крайней мере пока.
Не так давно Google анонсировала похожий инструмент Help Me Write. В нём генеративный ИИ используется для написания писем. LinkedIn предлагает помощника для составления биографии в профиле, пишет Neowin.