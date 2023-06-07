Перед предприятием Foxconn в Чжэнчжоу стоит большая задача

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Компания Foxconn завершила производство пробной партии аппаратов iPhone 15. Это означает, что всё готово к масштабному производству данных устройств на главном сборочном заводе в китайском городе Чжэнчжоу. Первые поставки должны быть достаточно значительными, если удастся вовремя получать все комплектующие.

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Поначалу планировалось выпускать iPhone 15 и iPhone 15 Plus с основными камерами с разрешением 48 Мп, как и модели Pro. Потом возникли проблемы с поставками сенсоров, эффективность производства которых оказалась низкой. В итоге эти проблемы были устранены.

Для начала Apple собирается получить от 85 до 90 млн экземпляров iPhone 15. Не сообщается, сколько среди них будет Pro, а сколько обычных. Наверняка компания хочет продавать больше дорогостоящих моделей, чтобы получать больший доход.

Чтобы удовлетворить спрос, Foxconn повышает подъёмные при приёме на работу нового персонала. Зачастую компании приходится набирать по 200000 человек, чтобы реализовать заказы Apple.

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В этом году Foxconn будет единственным производителем iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а вторичным поставщиком станет компания Luxshare. В следующем году Apple собирается задействовать больше производителей, пишет wccftech.