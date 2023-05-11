Судя по данным квартального отчёта, на которые ссылается Reuters, тайваньская компания Foxconn не смогла повторить успеха своего крупного заказчика в лице Apple, который в прошлом квартале слегка увеличил выручку от реализации iPhone. Компания Foxconn хоть и производит 70% смартфонов для Apple, от общего спада на рынке подобных устройств спастись не смогла, а потому её чистая прибыль по итогам первого квартала сократилась сразу на 56% до $417 млн. Впрочем, представители Foxconn объясняют такую разницу единовременным списанием неких активов, а не только снижением спроса на услуги компании.
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Аналитики в среднем рассчитывали на вдвое большую сумму, так что квартальный отчёт Foxconn их разочаровал. Выручка от поставок продукции в сегменте потребительской электроники, к которой относятся и смартфоны, во втором квартале продолжит снижаться, а общая выручка компании по итогам всего года сохранится на уровне предыдущего года. Сборка потребительской электроники приносит компании более половины всей выручки. На направлении облачных и сетевых продуктов выручка должна остаться на уровне прошлого года, хотя ранее компания рассчитывала на её рост.