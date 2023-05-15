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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn договорилась о строительстве нового предприятия на юге Индии
Все побежали, и Foxconn побежал.
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Тенденция к миграции производственных мощностей по выпуску продукции Apple из Китая в Индию не могла не затронуть одного из главных подрядчиков американской компании — Foxconn. Повиновение воле заказчика этот контрактный производитель электроники продемонстрировал, как можно судить по публикации Reuters, в том числе и через участие в церемонии закладки фундамента нового предприятия на территории южного индийского штата Телангана.

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Источник изображения: Twitter, KTR

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Власти этого региона Индии подтвердили намерения Foxconn вложить в строительство предприятия на первом этапе около $500 млн. Предприятие должно обеспечить работой 25 000 местных жителей. Какую продукцию будет выпускать Foxconn на данной площадке, не уточняется, но в марте речь шла о необходимости локализовать в Индии производство беспроводных наушников Apple AirPods. Одним предприятием на юге Индии тайваньская Foxconn не ограничится — в марте была достигнута договорённость с властями штата Карнатака о строительстве в регионе предприятия стоимостью почти $1 млрд.

#apple #foxconn #индия
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