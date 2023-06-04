Он получит поддержку более быстрых хранилищ UFS 4.0 и улучшенный TPU

В этом году на своей конференции разработчиков компания Google не представила процессора Tensor очередного поколения. Это не помешает модели Tensor G3 войти в состав следующей серии смартфонов Pixel 8. Судя по последней утечке данных, этот чип не станет серьёзным конкурентом для Snapdragon 8 Gen 3 или Dimensity 9300.

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На каком техпроцессе будет производиться этот чип, сказано не было. Можно предположить, что это будет третье поколение техпроцесса 4 нм от компании Samsung. Кроме этого, Tensor G3 основан на невыпущенном Exynos 2300.

Процессор обладает девятью вычислительными ядрами. Одно ядро Cortex-X3 обладает тактовой частотой 3 ГГц, четыре Cortex-A715 2,45 ГГц и ещё есть четыре экономичных Cortex-A510. За графику должен отвечать 10-ядерный ARM Mali-G715 с частотой 890 МГц и поддержкой трассировки лучей.

Это первая система на чипе для смартфонов с поддержкой кодирования AV1, а многофункциональный кодек (MFC) поддерживает декодирование и кодирование видео 8K30. Теоретически это даёт возможность записывать видео с разрешением 8K на скорости 30 кадров/с, но вряд ли смартфон на самом деле будет это поддерживать. Причина в сильном нагреве и в большом объёме хранилища, необходимом для подобных видеофайлов.

Сообщается также о новом TPU с кодовым именем Rio и частотой 1,1 ГГц. Он должен быть серьёзно улучшен по сравнению с TPU Tensor G2.

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Будет поддерживаться тип хранилища UFS 4.0 с более высокой скоростью чтения и записи данных, что позволит быстрее открывать приложения. Не ожидается значительных улучшений в модеме. Главное разочарование заключается в отсутствии недавно представленных вычислительных ядер ARM Cortex-X4 и Cortex-A720, пишет wccftech.