Сама Apple выпускать складные смартфоны пока не спешит

Если не успеть за развитием технологий, можно потерять лидерство, даже если ты компания уровня Apple. В своё время подобное произошло с казавшимися тогда незыблемыми Nokia и BlackBerry. Apple пока не выпускает складных смартфонов, что играет на руку конкурентам вроде Motorola.

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На этой неделе состоялся анонс смартфонов Razr Plus и Razr 2023. К настоящему моменту у Motorola есть четыре складные модели. Представитель компании рассказала, что 20% покупателей аппаратов Razr в своё время были обладателями iPhone. По её словам, ни одно другое семейство смартфонов не привлекало к себе такого внимания владельцев iPhone.

В 2022 году на рынок было выпущено 1,21 млрд смартфонов, минимальное значение с 2013 года. Из них 1,19 млрд были классическими смартфонами. Apple выпустила 226 млн экземпляров, занимая по этому показателю второе место. При этом объём её поставок за год уменьшился на 4%.

Поставки гибких смартфонов в прошлом году увеличились на 75,5%. В абсолютном выражении их было выпущено 14,2 млн, а в этом году ждут 21,4 млн. В следующие четыре года прогнозируются ещё более высокие темпы роста поставок. Спрос растёт, но Apple на это пока не реагирует. В прошлом году на рынке складных смартфонов лидировала Samsung с долей 80%.

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Хотя в абсолютном выражении количество променявших iPhone на складные смартфоны Motorola невелико, из этого можно сделать кое-какие выводы. Например, что отказаться от iPhone может заставить только новый форм-фактор. Предположительно, Apple разрабатывает складной смартфон, но он появится не раньше 2025 года, пишет Phonearena.