Смартфоны поступят в продажу по всему миру до конца июня

Motorola начала принимать заказы на два своих новых складных смартфона. Стоит отметить, что компания продает их в Северной Америке под другими названиями. В Северной Америке две новые складные модели называются Razr и Razr+. Но те же устройства в других местах, в том числе в Китае, будут продаваться, как Razr 40 и Razr 40 Ultra,

реклама

Также стоимость новинок зависит от конкретного рынка. Например, цена Razr 40 и Razr 40 Ultra начинается с 5699 юаней (~ 803 доллара) и 6399 юаней (~ 902 доллара) в Китае. В свою очередь первый продается за 799,99 фунтов стерлингов в Великобритании и 899,99 евро в Европе, а Razr 40 Ultra стоит 1049,99 фунтов стерлингов и 1199,99 евро соответственно. Razr+ будет доступен в США по цене 999,99 долларов и 1299,99 канадских долларов в Канаде.

Motorola должна начать продавать Razr 40 Ultra и Razr + по всему миру до конца месяца, а 16 июня является датой старта продаж для Канады и США. Однако оба телефона уже доступны для заказа в Китае.

Что касается спецификаций, то здесь нет никаких сюрпризов, так как о них стало известно до запуска смартфонов. Обе модели используют чипсеты Snapdragon последнего поколения и имеют складные дисплеи с высокой частотой обновления. На изображениях приведены полные спецификации Motorola Razr 40 и Razr 40 Ultra, которые также должны быть идентичны Razr и Razr+. Стоит отметить, что Motorola обязалась предоставить пользователям три основных обновления ОС, включая Android 16, и четвертый год обновлений безопасности.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр