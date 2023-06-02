Motorola начала принимать заказы на два своих новых складных смартфона. Стоит отметить, что компания продает их в Северной Америке под другими названиями. В Северной Америке две новые складные модели называются Razr и Razr+. Но те же устройства в других местах, в том числе в Китае, будут продаваться, как Razr 40 и Razr 40 Ultra,
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Также стоимость новинок зависит от конкретного рынка. Например, цена Razr 40 и Razr 40 Ultra начинается с 5699 юаней (~ 803 доллара) и 6399 юаней (~ 902 доллара) в Китае. В свою очередь первый продается за 799,99 фунтов стерлингов в Великобритании и 899,99 евро в Европе, а Razr 40 Ultra стоит 1049,99 фунтов стерлингов и 1199,99 евро соответственно. Razr+ будет доступен в США по цене 999,99 долларов и 1299,99 канадских долларов в Канаде.
Motorola должна начать продавать Razr 40 Ultra и Razr + по всему миру до конца месяца, а 16 июня является датой старта продаж для Канады и США. Однако оба телефона уже доступны для заказа в Китае.
Что касается спецификаций, то здесь нет никаких сюрпризов, так как о них стало известно до запуска смартфонов. Обе модели используют чипсеты Snapdragon последнего поколения и имеют складные дисплеи с высокой частотой обновления. На изображениях приведены полные спецификации Motorola Razr 40 и Razr 40 Ultra, которые также должны быть идентичны Razr и Razr+. Стоит отметить, что Motorola обязалась предоставить пользователям три основных обновления ОС, включая Android 16, и четвертый год обновлений безопасности.