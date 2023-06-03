В США полиция арестовала мужчину после того, как он якобы ограбил магазин при помощи пистолета от игровой приставки Nintendo Entertainment System, в нашей стране известной как «Денди». Этот пистолет и приставка появились ещё в 1980-х годах и применялись в играх вроде «Охота на уток». Ради $300 наличными, 25-летний подозреваемый воспользовался также маской, париком и капюшоном.
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Изначально пистолет выпускался серого и ярко-оранжевого цветов, но подозреваемый ради налёта на магазин перекрасил его в чёрный. Несмотря на то, что пистолет безвредный, для грабителя последствия могут быть весьма серьёзными. Ещё в 1990 году в США провели исследование, согласно которому в 15% ограблений применяется фальшивое оружие. Однако, сроки за него дают не меньше, чем за использование реального огнестрельного оружия.
Штат Нью-Йорк недавно выпустил запрещающий игрушечное оружие закон, если не только явно не видно, что пистолет не настоящий, пишет Engadget.