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Отчёт фирмы Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) рассказал, что темпы перехода пользователей с Android-устройств на аппараты Apple являются самыми высокими с 2018 года. Интересно узнать, что является причиной такого решения.

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53% брошенных говорят о проблемах в работе с Android-смартфонами. Они выявили недостатки, которые влияют на взаимодействие с пользователем, вроде плохой связи или автономности. 26% говорят о желании получить больше способов использования смартфонов. Они хотели получить более качественные камеры, дополнительные аксессуары, интуитивно понятный интерфейс.

15% сказали, что смогли получить iPhone по цене ниже ожидавшейся, или что аналогичный Android-смартфон был дороже. Например, если рекомендованная цена на iPhone 14 Pro Max составляет $1099, то Samsung Galaxy S23 Ultra стоит $1200.

Также пользователей влекут собственные сервисы Apple, с которыми уже работают их друзья и члены семьи. К числу таких сервисов относятся iMessage и FaceTime.

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Неизвестно, сколько людей приняли участие в опросе, так что трудно говорить о его достоверности, пишет Phonearena.

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#смартфоны #android #ios
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