Темпы распространения операционной системы Windows 11 нельзя назвать рекордными. Большинство обладателей компьютеров продолжают отдавать предпочтение более старой и привычной Windows 10. Windows 11 установили 23% пользователей. Однако, среди геймеров это значение заметно выше.
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Поскольку Windows 11 имеет ряд обновлений и оптимизаций для видеоигр, многие видят смысл переходить на неё с более ранних версий Windows. Ежемесячная статистика игровой платформы Steam показывает, что среди её пользователей Windows 11 установлена у 34%. На все версии Windows приходится 96,14% пользователей, за месяц это значение сократилось на 0,24%. Доля Windows 10 составляет 60,51%.
64-битная версия Windows 7 установлена на 1,17% компьютеров, ещё меньше результат у Windows 8.1. 1 января следующего года Steam перестанет работать на таких старых версиях Windows, пишет Neowin.
- Windows 10 — 60,51% (-0,24%).
- Windows 11 — 33,99% (+0,6%).
- Windows 7 64-бит — 1,17% (-0,11).
- Windows 8.1 64-бит — 0,29% (-0,02%).
- Windows 7 32-бит - 0,08%.