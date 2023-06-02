34% геймеров в Steam используют Windows 11

RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

Темпы распространения операционной системы Windows 11 нельзя назвать рекордными. Большинство обладателей компьютеров продолжают отдавать предпочтение более старой и привычной Windows 10. Windows 11 установили 23% пользователей. Однако, среди геймеров это значение заметно выше.

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Поскольку Windows 11 имеет ряд обновлений и оптимизаций для видеоигр, многие видят смысл переходить на неё с более ранних версий Windows. Ежемесячная статистика игровой платформы Steam показывает, что среди её пользователей Windows 11 установлена у 34%. На все версии Windows приходится 96,14% пользователей, за месяц это значение сократилось на 0,24%. Доля Windows 10 составляет 60,51%.

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64-битная версия Windows 7 установлена на 1,17% компьютеров, ещё меньше результат у Windows 8.1. 1 января следующего года Steam перестанет работать на таких старых версиях Windows, пишет Neowin.

Windows 10 — 60,51% (-0,24%).

Windows 11 — 33,99% (+0,6%).

Windows 7 64-бит — 1,17% (-0,11).

Windows 8.1 64-бит — 0,29% (-0,02%).

Windows 7 32-бит - 0,08%.