Star Wars Jedi Survivor облетела все так или иначе специализирующиеся на видеоиграх издания, причём, к сожалению, отнюдь не по позитивной причине, а напротив: из-за полного отсутствия оптимизации. Хотя проблемы имеются, и их можно смело назвать критическими, но на «онлайн» Star Wars Jedi Survivor они практически не влияют: на выходных стало известно, что новинка показала один из лучших стартов в серии, ну а сегодня «Выживший» взял первое место среди «премиальных» игр в чарте продаж Steam.
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Положение игр в чарте определяется объёмом их недельной выручки. В случае со Star Wars Jedi Survivor, очевидно, речь идёт непосредственно о выручке с продаж.
Если же учитывать в чарте и условно-бесплатные проекты, то безусловным лидером станет Counter-Strike Global Offensive, а Star Wars Jedi Survivor подвинется на второе место. В любом случае, результат впечатляющий, и, учитывая его незаслуженность, вызывает он только удивление и недоумение.