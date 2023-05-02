Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Несмотря на технические проблемы, Star Wars Jedi Survivor всё же стала лидером недельного чарта продаж в Steam
И всё это очень грустно. Значит, стимула девелоперам шевелиться нет никакого.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Star Wars Jedi Survivor облетела все так или иначе специализирующиеся на видеоиграх издания, причём, к сожалению, отнюдь не по позитивной причине, а напротив: из-за полного отсутствия оптимизации. Хотя проблемы имеются, и их можно смело назвать критическими, но на «онлайн» Star Wars Jedi Survivor они практически не влияют: на выходных стало известно, что новинка показала один из лучших стартов в серии, ну а сегодня «Выживший» взял первое место среди «премиальных» игр в чарте продаж Steam.

реклама

Положение игр в чарте определяется объёмом их недельной выручки. В случае со Star Wars Jedi Survivor, очевидно, речь идёт непосредственно о выручке с продаж.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если же учитывать в чарте и условно-бесплатные проекты, то безусловным лидером станет Counter-Strike Global Offensive, а Star Wars Jedi Survivor подвинется на второе место. В любом случае, результат впечатляющий, и, учитывая его незаслуженность, вызывает он только удивление и недоумение.

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Respawn выпустила для PC-версии Star Wars Jedi Survivor повышающее производительность обновление
Подробности сезона «Арсенал» в Apex Legends и демонстрация способностей новой легенды Баллистика
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
64
9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
11
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
18
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
21
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
6
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
6
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
3
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
10
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+

Сейчас обсуждают

Олег
17:43
при укре квартиру сдавали и не платили налоги
"Мы за Украину" - подростки в Ялте ждут украинского наступления
4i4o
17:42
Ты ролик смотрел дядя ?
Энтузиаст наглядно показал на видео сколько золота можно добыть из 80 тысяч штырьков-контактов
Андрей Рукавишников
17:38
Я бы их депортировал вместе с семьёй. А там они здохнут за усраину
"Мы за Украину" - подростки в Ялте ждут украинского наступления
VRoman
17:38
Они уже пошли. Без отчёта -5% за день.
Курс акций NVIDIA вырос до 13-месячного максимума
хахахер
17:36
я не читаю субтитры и стараюсь вообще такие игры не ставить.Нет русской озвучки,ну и нахер такая игра мне вообще
Star Wars Jedi: Survivor уже обзавелась русской озвучкой
Рыбодрын Шпак
17:35
>А сегодня, милые дитятки, Шёл бы ты накуй старый пидр
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
Китя.
17:31
Tак 1080P формат уже сдох 10 лет назад. сейчас 2К самый массовый формат. а 4К как бы еще не у всех есть.
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
VRoman
17:29
Т.е. тяжёлые батарейки заменить на лёгкие кондеры? А как дела с саморазрядкой? Или коротких по времени полётов - это всё равно?
Подразделение Toyota вкладывается в разработку дрона, способного переносить до 50 кг грузов на расстояние 50 км
Jean
17:29
Заставили извиниться, скажем так. В теории конечно каждый волен иметь свое мнение. Но я бы обратил внимание на их родителей, значит так они воспитывают своих детей. С этого и нужно начинать, чего им н...
"Мы за Украину" - подростки в Ялте ждут украинского наступления
Jordjio Romiras
17:28
Лайншот нафиг не нужен?
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем