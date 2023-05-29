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Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
Все они стали быстрее и экономичнее
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Британская компания Arm представила новые поколения ядер CPU и GPU. Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720 должны принести рост производительности и энергоэффективности, делая мобильные устройства быстрее.

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Эти ядра должны войти в состав таких процессоров, как MediaTek Dimensity 9300, Samsung Exynos 2400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Это произойдёт в конце нынешнего года и в начале следующего. В частности, смартфоны Samsung Galaxy S24 должны работать на Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3.

Все эти ядра исключительно 64-разрядные и не поддерживают 32-разрядные приложения. Процессоры с применением дизайна ARM DSU-120 (DynamIQ Shared Unit 120) могут предложить до 14 ядер, что делает их пригодными также для ноутбуков и компьютеров. На мобильных устройствах производители вроде MediaTek, Qualcomm и Samsung применяют сочетания ядер 1+5+2 (1x Cortex-X4 + 5x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520) в своих 8-ядерных процессорах. Arm обещает прирост многопоточной производительности на 27% по сравнению с прошлогодними чипами.

В Cortex-X4 обещан прирост энергоэффективности на 40% по сравнению с Cortex-X3, входящим в состав Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2. Это позволит экономичнее решать тяжёлые задачи, такие как обработка игр и видео. Cortex-A520 имеет энергоэффективность выше на 22%, а Cortex-A720 на 20%. В результате продолжительность работы смартфонов должна увеличиться.

ARM Cortex-X4 способен работать на частоте до 3,4 ГГц и обладает кэш-памятью второго уровня 2 МБ, вдвое больше прошлогоднего. В Cortex-A720 предпринята попытка увеличить максимальную долгосрочную производительность и эффективность. Эти ядра такие же компактные, как несколько лет назад были Cortex-A78, но при этом на 10% быстрее.

Cortex-A520 для наиболее лёгких задач получили прирост энергоэффективности на 22% по сравнению с прошлогодним Cortex-A510. При одинаковом расходе энергии производительность выше на 8%.

GPU Immortalis G720 должен войти в состав флагманских процессоров для мобильных устройств. Производительность трассировки лучей у него выросла на 52-67%, шейдинг с переменной скоростью и стал быстрее на 5-52%. Количество ядер здесь начинается от 10.

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Для смартфонов начального уровня предлагается графика Mali-G620, где ядер максимум 5, в средней категории есть графический процессор Mali-G720 с 6-9 ядрами. Энергоэффективность у них всех выросла на 15%, пишет Sammobile.

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#процессоры #arm
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