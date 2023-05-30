Samsung Galaxy S23 Ultra опережает iPhone 14, в списке всего один складной аппарат

Поставки смартфонов в последнее время падают, но это не относится к смартфонам по цене выше $500. Компания Canalys сообщает, что этот сегмент мобильных устройств увеличил продажи по сравнению с прошлым годом на 4,7%. Заодно она представила список 15 наиболее продаваемых смартфонов верхней ценовой категории.

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Нетрудно догадаться, что больше всего здесь представителей Apple. Первые четыре места занимают iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 и iPhone 13. Также есть iPhone 14 Plus (шестой) и iPhone 12 (восьмой).

В рейтинге шесть смартфонов производства Samsung. Среди них Galaxy S23 Ultra занял пятое место, опережая iPhone 14 Plus. На десятом месте находится Galaxy Z Flip 4, единственный в этом рейтинге складной смартфон. Ещё в него вошли Galaxy S23 (седьмой), Galaxy S23 Plus (девятый), Galaxy S22 (двенадцатый) и Galaxy S21 FE (пятнадцатый).

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Единственными представителями других производителей стали Xiaomi 13 (тринадцатый) и Huawei Mate 50 (четырнадцатый), сообщает Androidauthority.