Поставки смартфонов в последнее время падают, но это не относится к смартфонам по цене выше $500. Компания Canalys сообщает, что этот сегмент мобильных устройств увеличил продажи по сравнению с прошлым годом на 4,7%. Заодно она представила список 15 наиболее продаваемых смартфонов верхней ценовой категории.
реклама
Нетрудно догадаться, что больше всего здесь представителей Apple. Первые четыре места занимают iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 и iPhone 13. Также есть iPhone 14 Plus (шестой) и iPhone 12 (восьмой).
В рейтинге шесть смартфонов производства Samsung. Среди них Galaxy S23 Ultra занял пятое место, опережая iPhone 14 Plus. На десятом месте находится Galaxy Z Flip 4, единственный в этом рейтинге складной смартфон. Ещё в него вошли Galaxy S23 (седьмой), Galaxy S23 Plus (девятый), Galaxy S22 (двенадцатый) и Galaxy S21 FE (пятнадцатый).
Единственными представителями других производителей стали Xiaomi 13 (тринадцатый) и Huawei Mate 50 (четырнадцатый), сообщает Androidauthority.