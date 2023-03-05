Новинка обладает самыми передовыми характеристиками и подэкранной камерой четвертого поколения

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Nubia Mobile официально сообщила о выпуске своего последнего флагманского смартфона Nubia Z50 Ultra Starry Night Collector’s Edition. Телефон может похвастаться передовыми технологиями и дизайном, вдохновленным «Звездной ночью» Винсента Ван Гога.

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Одной из ключевых особенностей Nubia Z50 Ultra является его экологически чистое стекло с трехмерным травлением в сочетании с наноразмерной фотолитографической текстурой материала стекла AG. Этот дизайн объединяет технологии и искусство, создавая уникальный и визуально великолепный телефон.

Дизайн новинки еще больше улучшен благодаря технологии камеры под экраном четвертого поколения и ультратонкому экрану с четырьмя микрогранями. Эта комбинация обеспечивает действительно захватывающий визуальный опыт, что делает Nubia Z50 Ultra настоящим флагманским устройством.

Естественно, начинка смартфона будет самой передовой и включает чипсет Snapdragon 8 Gen 2, накопитель UFS 4.0 и оперативную память стандарта LPDDR5X. Это гарантирует, что телефон с легкостью справится с любой задачей, и обеспечит плавную работу в любых сценариях его использования.

Что касается характеристик камеры, то Nubia Z50 Ultra оснащен 35-мм и 85-мм камерами, а также третьим 64-мегапиксельным телеобъективом. Компания также улучшила качество селфи и видеозвонков на камере Neovision.

Дисплей устройства был разработан в сотрудничестве с BOE, предлагая разрешение 2K. Кроме того, Nubia Z50 Ultra будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч.

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Новый Nubia Z50 Ultra будет официально выпущен 7 марта и станет самым мощным флагманским устройством в истории компании.