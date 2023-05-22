Давно пора было.

Команда поддержки популярного мессенджера WhatsApp сообщила о внедрении ожидаемой многими функции редактирования сообщений. Важное уточнение здесь заключается в том, что изменить текст сообщения можно только в течение первых 15 минут после его отправки.

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Если пользователю нужно изменить текст своего сообщения, то он нажимает и удерживает его, а затем нажимает на кнопку редактирования. Как и в других мессенджера, после правки сообщения рядом с ним появится метка «отредактировано» рядом с отметкой по времени. Здесь разработчики уточнили, что приложение не станет сохранять историю исправлений, поэтому другие пользователи не смогут увидеть предыдущие версии отредактированных сообщений.

Мы рады, что теперь у вас будет больше возможностей контролировать содержимое своих чатов, например, исправлять опечатки или добавлять дополнительный контекст в сообщение. Для этого в течение 15 минут после отправки сообщения необходимо нажать и удерживать это сообщение некоторое время, а затем выбрать опцию "Редактировать" в меню» — уточняют порядок действий разработчики в своём официальном заявлении.

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Раньше у пользователей WhatsApp для отмены написанного текста приходилось удалять сообщение целиком. Альтернативный вариант — отправлять сообщения в отдельном сообщении. Что до удаления сообщений, то в прошлом году чат-приложение увеличило срок сообщения с 48 до 60 часов.