Компания Apple объявила о своих планах выпустить в конце этого года модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro, представив несколько дизайнерских и функциональных изменений. Несмотря на то, что до запуска еще несколько месяцев, многочисленные утечки и слухи позволили получить ценную информацию об ожидаемых изменениях. Недавно в сети даже появились макеты предстоящих устройств, которые заранее демонстрируют их дизайн и размеры.
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Недавнее видео, в котором сравниваются макеты iPhone 15 и iPhone 15 Pro с моделями iPhone 14, демонстрирует все ожидаемые изменения, которые мы можем увидеть в этом году. По данным MacRumors, модели iPhone 15 Pro будут оснащены твердотельными кнопками, включая новую кнопку Action Button, которая заменит переключатель Mute Switch.
С точки зрения дизайна муляжи iPhone 15 и iPhone 15 Pro очень похожи на текущую линейку iPhone 14. Расположение камеры и корпус остались практически неизменными, что затрудняет различие между двумя моделями. Однако слухи говорят о том, что у iPhone 15 будут слегка изогнутые задние углы для повышения комфорта при длительном использовании. Кроме того, ранее сообщалось, что в моделях iPhone 15 будет использовано вертикальное расположение камеры, как в iPhone 12, а в моделях "Pro" датчики камеры будут переставлены таким образом, чтобы разместить между ними перископический объектив.
Что касается передней части устройств, то вся линейка iPhone 15 будет оснащена обтекаемым дисплеем Dynamic Island, в то время как только модели iPhone 15 Pro получат дисплей Always-On. Примечательно, что на макетах также видно, что модели iPhone 15 Pro будут оснащены портом USB-C, который заменит порт Lightning, что является приятным дополнением.