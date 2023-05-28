Представители сайта GamersNexus посетили штаб-квартиру компании Acer и ознакомились с двумя пока не выпущенными видеокартами верхней ценовой категории. Модели серии Acer Predator на чипах Nvidia и AMD в настоящее время проходят тестирование.
реклама
Речь идёт о видеокартах Acer RTX 4090 и Radeon RX 7900. Особо интересным выглядит прототип RTX 4090, где есть встроенное жидкостное охлаждение. Ширина радиатора составляет 22,4 см. С обеих сторон от него находятся два вентилятора и две помпы. Радиатор располагается поверх охлаждающей пластины и обладает выступающей плоской поверхностью из меди, что напоминает продукты производства EVGA. Медная пластина закрывает графический чип и память, а также VRM по сторонам от графического процессора.
Также была показана карта серии Radeon RX 7000. Предположительно, это модель верхнего уровня RX 7900, поскольку более слабому RX 7600 подобный уровень охлаждения ни к чему. Она занимает три слота и обладает тремя вентиляторами. Карта выполнена в чёрно-серебристой расцветке и подключается к двум 8-контактным разъёмам питания, хотя есть место и для третьего разъёма. Возможно, речь идёт о модели 7900 XT.
Асер пока не анонсировала карты, но работа над ними в самом разгаре. Компания может занять место ушедший с рынка EVGA, предлагая похожие системы охлаждения. При этом EVGA выпускала только видеокарты Nvidia, тогда как Acer предлагает карты всех трёх производителей, включая Intel, пишет Videocardz.