Acer Arc A770 Predator стала самым дешевым современным графическим ускорителем с 16 ГБ памяти на рынке

На прошлой неделе AMD заявила, что её видеокарты Radeon с 16 ГБ теперь доступны всего за 499 долларов, что заметно меньше, чем у графических ускорителей NVIDIA GeForce. Однако нельзя забывать и о третьем игроке на рынке GPU — Intel. Компания не оставляет никаких сомнений в том, кто является лидером в предложении самого доступного варианта графической карты с 16 ГБ памяти.

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Acer Arc A770 Predator BiFrost — одна из немногих моделей Intel Arc с полным графическим процессором ACM-G10 и 16 ГБ видеопамяти. Эта модель ранее была доступна всего за 350 долларов, но та распродажа закончилась в феврале. В марте эта карта стоила 339 долларов, но быстро вернулась к первоначальной цене 400 долларов. Теперь стартовала очередная акция, снижающая стоимость Intel A770 16 ГБ на 10 долларов.

Сегодня Acer запустила новую распродажу своего графического ускорителя линейки Predator по цене 339,99 долларов. В настоящее время это самая низкая цена на любую графическую карту Arc и любую современную видеокарту на 16 ГБ на рынке.

Графическая карта Acer Predator представляет собой специальный дизайн с двумя 8-контактными разъемами питания, повышенным TDP до 250 Вт (+25 Вт) и более высокой базовой тактовой частотой 2,2 ГГц (+100 МГц). Карта имеет двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами, представляющую собой гибрид системы охлаждения Aero Blade 3D и FrostBlade. Также эта карта оснащена испарительной камерой.

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Однако акция действует не везде, а только на Newegg и Amazon.