Целый год до этого программа была полностью безвредной

Чтобы вредоносная программа могла пробраться в магазин Google Play Store, разработчики поначалу могут сделать её совершенно невинной. Вредоносный программный код появляется там уже позднее в виде обновления. Так случилось и с приложением iRecorder - Screen Recorder, скачанным в магазине Google более 50000 раз. В итоге эта программа каждые 15 минут незаметно делала аудиозаписи на микрофон и отправляла злоумышленникам.

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Специалист компании ESET Лукас Стефанко установил, что приложение превратилось в троян в течение последнего года. Программа появилась в магазине в сентябре 2021 года и никаких подозрительных элементов в ней не было. Это изменилось в прошлом августе с обновлением до версии 1.3.8.

Добавленный в программу вредоносный код основан на коде из программы AhMyth Android RAT (троян удаленного доступа). Она способна заниматься кражей персональных данных с устройства, в том числе списков контактов, сообщений СМС, журналов звонков, истории посещённых в браузере страниц, сведений о местоположении и делать снимки экрана. При этом выбранная разработчиком версия под названием AhRat имела ограниченную функциональность. Она способна каждые 15 минут записывать звук при помощи микрофона и отправлять на сервер злоумышленника.

Задействованы были 6 из 18 функциональных возможностей приложения. Позже могли быть добавлены такие возможности, как отслеживание нажатых на клавиатуре клавиш, видеозапись экрана и т.д.

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Скачавшие приложение более 50000 раз пользователи поставили ему среднюю оценку 4,2. У разработчика Coffeeholic Dev в магазине Google были и другие приложения, пока безвредные. Google ждать не стала и уже удалила их, пишет Techspot.