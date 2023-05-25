Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra успешно продаётся у себя на родине с апреля. За пределами Китая аппарат пока не предлагается, но скоро это изменится.
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Появилась информация, согласно которой во Франции устройство будет продаваться по цене 1499 евро. На выбор предоставят чёрный и зелёный цветовые варианты, хотя в Китае версий больше. Сроки появления смартфона на европейских прилавках не указаны.
Напомним, что среди характеристик этой модели можно выделить яркость экрана до 2600 нит, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Отличительной чертой аппарата являются его продвинутые камеры. Также поддерживается зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная зарядка 50 Вт, напоминает Gizmochina.