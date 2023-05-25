Во всех странах Евросоюза цена будет одинаковая

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra успешно продаётся у себя на родине с апреля. За пределами Китая аппарат пока не предлагается, но скоро это изменится.

реклама

Появилась информация, согласно которой во Франции устройство будет продаваться по цене 1499 евро. На выбор предоставят чёрный и зелёный цветовые варианты, хотя в Китае версий больше. Сроки появления смартфона на европейских прилавках не указаны.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Напомним, что среди характеристик этой модели можно выделить яркость экрана до 2600 нит, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Отличительной чертой аппарата являются его продвинутые камеры. Также поддерживается зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная зарядка 50 Вт, напоминает Gizmochina.