Компания хочет заработать на этом $450 млн

Только в 2015 году первая игра с консоли Sony PlayStation была портирована на компьютер. Ей оказался шутер Helldivers, получивший оценку 83, превзойдя оценки игры на PlayStation 3, 4 и Vita. Следующего порта пришлось ждать 5 лет, им стал Horizon Zero Dawn.

реклама

Дальше дело пошло поживее. Теперь сообщается, что с 2020 года Sony заработала на портах игр на ПК $365 млн. Между 2021 и 2022 финансовыми годами рост доходов от портов составил 212%. Компания рассчитывает заработать в нынешнем финансовом году, который закончится 31 марта следующего года, $450 млн.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

При этом Sony не торопится переносить эксклюзивы с PlayStation 5 на компьютеры. Разница в датах релиза составляет от года до нескольких. Однако, у японской компании уже имеется достаточно качественных и давно выпущенных игр, от которых геймеры на компьютерах не отказались бы, сообщает Techspot.