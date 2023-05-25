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Sony рассчитывает в два раза увеличить заработки от портов игр на ПК
Компания хочет заработать на этом $450 млн
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Только в 2015 году первая игра с консоли Sony PlayStation была портирована на компьютер. Ей оказался шутер Helldivers, получивший оценку 83, превзойдя оценки игры на PlayStation 3, 4 и Vita. Следующего порта пришлось ждать 5 лет, им стал Horizon Zero Dawn.

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Дальше дело пошло поживее. Теперь сообщается, что с 2020 года Sony заработала на портах игр на ПК $365 млн. Между 2021 и 2022 финансовыми годами рост доходов от портов составил 212%. Компания рассчитывает заработать в нынешнем финансовом году, который закончится 31 марта следующего года, $450 млн.

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При этом Sony не торопится переносить эксклюзивы с PlayStation 5 на компьютеры. Разница в датах релиза составляет от года до нескольких. Однако, у японской компании уже имеется достаточно качественных и давно выпущенных игр, от которых геймеры на компьютерах не отказались бы, сообщает Techspot.

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#sony
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avkSI
19:25
В таком случае Sony лучше будет отказаться от услуг бракоделов, вроде Iron Galaxy. Эти "гении" успешно запороли Batman: Arkham Knight и The Last of Us: Part I на ПК.
Sony рассчитывает в два раза увеличить заработки от портов игр на ПК
am8086
19:23
Донатя в WoT можно заработать только шанс получить срок за финансирование ВСУ.
WoT это жадность
am8086
19:22
Не порты, а пидорты.
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