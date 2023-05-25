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Продажи Sony PSVR 2 за первые шесть недель обошли предшественника
За первую неделю было продано 450000 экземпляров устройства виртуальной реальности
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Появлялась информация о слабых продажах устройства виртуальной реальности Sony PSVR 2. В ответ на это производитель заявил, что за первые шесть недель продаж было уже больше, чем продаж устройства первого поколения за такое же время.

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Гарнитура была представлена 22 февраля нынешнего года. Её стоимость составляет $550, дороже версии PlayStation 5 с дисководом. Некоторые полагали, что это отпугнёт покупателей. Теперь оказалось, что продажи за шесть недель на 8% опередили продажи первого PSVR за такой же промежуток времени. За первую неделю было продано 450000 экземпляров, за остальные пять только 150000. В случае с PSVR распределения другое: за первую неделю было продано чуть более 300000 экземпляров.

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Sony рассчитывала реализовать 2 млн экземпляров PSVR 2 в первом квартале продаж, но в итоге снизила цель до 1 млн. Достигнут этот показатель или нет, неизвестно. С апреля по следующий март компания хочет продать 1,5 млн экземпляров. Она надеется, что в итоге сможет обойти первую PSVR, которых за всё время было продано 5 млн, пишет Techspot.

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