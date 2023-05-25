Это же можно делать локально и бесплатно

Windows 365 Cloud PC представляет собой предложение Microsoft для создания гибридного рабочего места. За сумму в $20 в месяц покупатель получает постоянно доступную и защищённую версию Windows. Теперь компания предлагает функцию удалённой загрузки.

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Windows 365 Boot является эксклюзивной для системы Windows 11 функцией, предназначенной для загрузки локального компьютера в удалённый виртуальный образ Windows 365 Cloud PC. Microsoft говорит о повышенной безопасности пользователей, которым нужна отдельная система на общедоступном устройстве.

Сотрудник при использовании Windows 365 Boot входит с уникальным идентификатором пользователя, получая персональный и защищённый облачный компьютер. То же самое происходит с локальной копией Windows на компьютере, когда администратор создаёт нового пользователя. Однако, Microsoft интереснее продвигать облачную версию, чтобы брать за неё ежемесячную плату.

В Microsoft полагают, что Windows 365 Boot и Windows 365 Cloud PC нужны организациям, где сотрудники по сменам работают в службе поддержки, в сфере здравоохранения и т.д. Для доступа к Cloud Boot нужны Windows 11 Pro и Enterprise, участие в программе тестирования в канале Dev Channel, права администратора Microsoft Intune и лицензия Windows 365 Cloud PC.

Пользователям придётся проделать непростой процесс передачи компонентов Windows 365 Boot на свои компьютеры на Windows 11 (22H2). После активации Windows 365 Boot будет использоваться экран блокировки Windows 11. Отсюда пользователи могут входить в свой аккаунт Microsoft для подключения к виртуальной системе Cloud PC.

Пока неизвестно, когда предварительная версия Windows 365 Boot станет доступной для пользователей. 7 июня будет выпущен эпизод подкаста Windows in the Cloud, где ожидается информация о правильном развёртывании Windows 365 Boot.

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Также Microsoft работает над сервисом Microsoft Dev Box в Azure для программистов, пишет Techspot.