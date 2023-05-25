В феврале 2022 года была представлена общедоступная бета-версия магазина приложений Amazon Appstore в системе Windows 11. Поначалу там было всего около 50 Android-приложений. После снятия ограничений их количество будет исчисляться тысячами.
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На своей конференции разработчиков компания Microsoft рассказала об изменениях магазина Amazon Appstore в Windows 11. Теперь любой разработчик с аккаунтом Amazon Appstore Developer может выставлять свои приложения в Windows 11. Это означает, что пользователи этой системы скоро увидят значительное увеличение выбора среди Android-программ. Сейчас в магазине Amazon Appstore число приложений для Android превышает 50000, но доступны они будут не все сразу.
Прежде чем попасть в Windows 11, приложения будут отправляться на тестирование. Для ускорения процесса у Microsoft есть руководство касательно того, как обеспечить совместимость приложений с подсистемой Windows для Android (WSA). Главное внимание здесь уделено изменению размеров окон под компьютерные мониторы. Сейчас магазин Amazon Appstore доступен в 31 стране.
Также на конференции было объявлено, что в магазине Microsoft Store появятся написанные ИИ краткие обзоры приложений, где указаны основные сведения о них, пишет Androidauthority.