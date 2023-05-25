Продажи игровых видеокарт просели

Компания Nvidia сообщила инвесторам, что доходы по итогам первого квартала составили $7,19 млрд. Этот результат на 19% лучше показателя предыдущего квартала и на 13% хуже показателя первого квартала прошлого года. В компании надеются, что во втором квартале доход составит $11 млрд плюс-минус 2%.

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Именно Nvidia больше других выигрывает от нынешнего бума генеративного ИИ, поскольку алгоритмы искусственного интеллекта работают на её оборудовании. Речь идёт о линейках продуктов для дата-центров, таких как H100, Grace CPU, Grace Hopper Superchip, NVLink, Quantum 400 InfiniBand и BlueField-3 DPU. Компания увеличивает объём производства, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Доходы Nvidia от дата-центров выросли до рекордного значения в $4,28 млрд. Это на 14% превосходит прошлогодний показатель и на 18% опережает результат прошлого квартала. Доход от игровой индустрии оказался равен $2,24 млрд, на 38% уступая прошлогоднему показателю и на 22% опережая предыдущий квартал. В автомобильной отрасли Nvidia заработала рекордные $296 млн, показав рост на 114%.

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Акционеры получат дивиденды в размере $0,04 на акцию. В первом квартале Nvidia выплатила дивиденды в сумме $99 млн, сообщает Neowin.