Экран OLED 6,55 дюйма обладает частотой 120 Гц

Компания Xiaomi в четверг представила у себя на родине долгожданный смартфон Civi 3. Он обладает интересным внешним видом и высочайшей производительностью за счёт мощного процессора Dimensity 8200 Ultra. Это аппарат с одним из наиболее привлекательных дизайнов за последнее время.

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Причина в двойной расцветке на обратной стороне корпуса. На выбор даётся четыре варианта: розово-фиолетовый, мятно-зелёный, золотой и пепельно-кокосовый. Наверху слева располагается отсек камер, которых здесь три. Они окружены металлическим кольцом под цвет задней панели, обеспечивая более единообразный внешний вид. Вспышка находится под камерами.





Края аппарата незаметно переходят в экран и сужаются с двух сторон, чтобы улучшить захват. Толщина корпуса составляет всего 7,56 мм, весит аппарат 173 г.

Используется экран OLED размером 6,55 дюйма с разрешением 2400 x 1080. Частота достигает 120 Гц, частота синхронизации касания 240 Гц. Поддерживается цветовой диапазон DCI-P3 Color Gamut Peak, что означает насыщенные и точные цвета. Максимальная яркость достигает 1500 нит, позволяя увидеть изображение даже на солнце.

Применяется высокочастотное ШИМ-затемнение с частотой 1920 Гц для просмотра изображения без мерцания, Primary Color Screen с высокой точностью цветопередачи и 12-битные цвета. Есть автоматическая регулировка яркости, экран Sunshine для просмотра изображения на солнце, HDR10+ и Adaptive HDR10. Для защиты установлено стекло Gorilla Glass. На экране находятся вырезы для двух камер.

Новый процессор Dimensity 8200 Ultra получил повышенные тактовые частоты по сравнению с предшественником, а также поддержку диапазонов частот 5G ниже 6 ГГц и миллиметровых. Чип производится на техпроцессе TSMC N4. Он 8-ядерный, обладая одним ядром Cortex-X2 с частотой до 3,2 ГГц, тремя Cortex-A78 2,85 ГГц и четырьмя Cortex-A55 2 ГГц. Есть GPU Mali-G610 MC6, процессор обработки изображений IMG BXT 6E Gen 1 и ИИ-движок MediaTek APU 690.

Предлагаются конфигурации с памятью LPDDR5 объёмом 12 ГБ и LPDDR5X 16 ГБ. Также есть три варианта объёма хранилища, от 256 ГБ до 1 ТБ типа UFS 3.1. Установлена система Android 13 с интерфейсом MIUI 14.





Ёмкость литий-ионной полимерной батареи составляет 4500 мАч. Порт USB Type-C обладает поддержкой протоколов BC1.2, PD3.0 и PD2.0. Мощность зарядки 67 Вт позволяет полностью заряжаться за 38 минут. Чтобы при этом аппарат не перегревался, разработчики установили внушительную систему жидкостного охлаждения на основе нержавеющей стали площадью 4000 мм².

Среди стандартов связи доступны 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 с поддержкой AAC/LDAC/LHDC. Есть также NFC, Beidou GLONASS и AGNSS. Среди сенсоров можно назвать оптический датчик расстояния, датчик внешней освещённости внутри экрана, датчик освещённости сзади, мерцания, ускорения, гироскоп, электронный компас, линейный двигатель по оси Z и инфракрасный датчик дистанционного управления для управления другими устройствами Xiaomi.

Основная задняя камера обладает разрешением 50 Мп на основе сенсора Sony IMX800 с апертурой f/1,77 и оптической стабилизацией изображения. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп с апертурой f/2.2 и камера макро 2 Мп. Основная камера поддерживает запись видео 4K 30 fps, 1080p 30 fps и 60 fps, 720p 30 fps.

Основная передняя камера 32 Мп с апертурой f/2.0 и автофокусом. Вспомогательная передняя камера имеет такое же разрешение, получив сверхширокоугольный объектив с электронной стабилизацией изображения и апертурой f/2.4. Передние камеры поддерживают запись видео 4K 30fps, 1080p 30fps/60fps и 720p 30fps.

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Базовая версия 12/256 ГБ стоит 2499 юаней. Модель 12/512 ГБ оценили в 2699 юаней, 16 ГБ/1 ТБ стоит 2999 юаней. Предварительные заказы в Китае уже принимаются, пишет Gizmochina.