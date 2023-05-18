Аппарат с изогнутым экраном OLED и камерой на Sony IMX800

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В январе появлялась информация, согласно которой будущий смартфон Xiaomi Civi 3 будет работать на процессоре Dimsnity 8200. Этот чип производится на техпроцессе 4 нм компанией TSMC, входя в состав аппаратов Redmi K60e, Vivo V27 Pro и Vivo S16 Pro. Теперь Xiaomi официально подтвердила, что Civi 3 будет будет работать на модификации под названием Dimensity 8200 Ultra.

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Простой Dimensity 8200 обладает восемью вычислительными ядрами. Одно из них ядро Cortex-A78 с частотой до 3,1 ГГц, три Cortex-A78 2,85 ГГц и четыре Cortex-A55 2 ГГц. Здесь же применяется графический процессор Mali-G610 MC6. Поддерживается стандарт связи 5G на скорости до 17 Гбит/с, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

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Ранее говорилось, что аппарат будет обладать экраном OLED размером 6,55 дюйма с изгибом по сторонам. Разрешение передней камеры должно быть 32 Мп. Основная камера получит сенсор Sony IMX800. Объём оперативной памяти должен достигать 12 ГБ, хранилище 512 ГБ. Мощность зарядки составит 67 Вт, пишет Gizmochina.