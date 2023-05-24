Windows Copilot появится на Windows 11 в июне с рядом усовершенствований в плане ИИ

В системе Windows 11 скоро появится ассистент под названием Windows Copilot. Это произойдёт спустя 8 лет после появления в Windows 10 ассистента Cortana, который потом был убран оттуда.

реклама

Windows Copilot начнёт появляться на компьютерах в июне. Об этом Microsoft сообщила на своей конференции разработчиков Build.

Очевидно, что искусственный интеллект продолжает занимать центральное место в сфере интересов Microsoft. На этой же конференции она объявила о вхождении поисковой системы Bing в состав чат-бота чат GTP. Ранее компания представила веб-версию Bing Chat, включила ИИ в состав Edge Copilot, затем посредством Microsoft 365 Copilot принесла его в офисные приложения вроде Word, Excel, мессенджер Teams, потом в браузер Edge. Можно не сомневаться, что и дальше Microsoft будет включать алгоритмы искусственного интеллекта в приложения и сервисы для Windows.

В поисковой панели Windows 11 сейчас есть иконка Bing Chat. Правда, пока это всего лишь ссылка на сайт Bing.com, который открывается в браузере Microsoft Edge.

Windows Copilot кажется более практичным предложением для работы. Он будет находиться в боковой панели, чтобы быть рядом с любым открытым приложением.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Магазин приложений с Microsoft Store тоже получает обновление с включением хаба ИИ. Искусственный интеллект будет принимать участие в создании ключевых слов и анализе пользовательских отзывов.