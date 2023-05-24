В системе Windows 11 скоро появится ассистент под названием Windows Copilot. Это произойдёт спустя 8 лет после появления в Windows 10 ассистента Cortana, который потом был убран оттуда.
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Windows Copilot начнёт появляться на компьютерах в июне. Об этом Microsoft сообщила на своей конференции разработчиков Build.
Очевидно, что искусственный интеллект продолжает занимать центральное место в сфере интересов Microsoft. На этой же конференции она объявила о вхождении поисковой системы Bing в состав чат-бота чат GTP. Ранее компания представила веб-версию Bing Chat, включила ИИ в состав Edge Copilot, затем посредством Microsoft 365 Copilot принесла его в офисные приложения вроде Word, Excel, мессенджер Teams, потом в браузер Edge. Можно не сомневаться, что и дальше Microsoft будет включать алгоритмы искусственного интеллекта в приложения и сервисы для Windows.
В поисковой панели Windows 11 сейчас есть иконка Bing Chat. Правда, пока это всего лишь ссылка на сайт Bing.com, который открывается в браузере Microsoft Edge.
Windows Copilot кажется более практичным предложением для работы. Он будет находиться в боковой панели, чтобы быть рядом с любым открытым приложением.
Магазин приложений с Microsoft Store тоже получает обновление с включением хаба ИИ. Искусственный интеллект будет принимать участие в создании ключевых слов и анализе пользовательских отзывов.