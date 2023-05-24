Множество новшеств затрагивают IT и безопасность

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке

-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке

На конференции разработчиков Build компания Microsoft анонсировала ряд новшеств операционной системы Windows 11. Некоторые из них затрагивают конфиденциальность и безопасность данных. Многие новинки предназначены для предприятий, но кое-какие пригодятся и обычным пользователям.

реклама

На совместимых устройствах предлагается поддержка стандарта Bluetooth Low Energy Audio. Microsoft работает совместно с Intel и Samsung над внедрением этого стандарта звука в компьютеры. В частности, будут совместимы наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Живые субтитры поддерживают 10 дополнительных языков, среди которых есть английский и китайский. В разделе быстрых настроек появилась иконка VPN. Она покажет, что вы подключены к сервису VPN, если система сможет распознать его.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Также скоро появится большая страница с виджетами, новые элементы для управления конфиденциальностью и другие возможности, пишет Engadget.