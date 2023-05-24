На конференции разработчиков Build компания Microsoft анонсировала ряд новшеств операционной системы Windows 11. Некоторые из них затрагивают конфиденциальность и безопасность данных. Многие новинки предназначены для предприятий, но кое-какие пригодятся и обычным пользователям.
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На совместимых устройствах предлагается поддержка стандарта Bluetooth Low Energy Audio. Microsoft работает совместно с Intel и Samsung над внедрением этого стандарта звука в компьютеры. В частности, будут совместимы наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro.
Живые субтитры поддерживают 10 дополнительных языков, среди которых есть английский и китайский. В разделе быстрых настроек появилась иконка VPN. Она покажет, что вы подключены к сервису VPN, если система сможет распознать его.
Также скоро появится большая страница с виджетами, новые элементы для управления конфиденциальностью и другие возможности, пишет Engadget.