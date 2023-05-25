На боковой панели можно будет менять графические темы и цвета

Если серая расцветка по умолчанию в браузере Google Chrome вас не устраивает, скоро от неё можно будет легко избавиться. Google обновила свой браузер для компьютеров, включив в него боковую панель с упрощёнными настройками графических тем и цветов. Открыв новую вкладку, можно нажать «Настроить Chrome». Здесь вы увидите варианты доступных графических тем и расцветки. При желании можно загружать сюда любые изображения или ставить обои, которые будут ежедневно меняться.

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Пока ничего не сообщается о том, будет ли такая возможность представлена в браузере на мобильных устройствах. На небольших экранах смартфонов в этом было бы мало смысла, так что не исключено, что данная настройка останется эксклюзивом версии браузера для компьютеров.

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Естественно, менять внешний вид Chrome можно было и прежде. Однако, для этого нужно было пробраться в настройки, что было по силам не каждому пользователю. Теперь необходимые опции будут на виду и поменять их сможет любой желающий. Возможно, разработчики надеются, что за счёт этого они смогут сохранить пользователей и привлечь новых, пишет Engadget.