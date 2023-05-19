В июле появится API Privacy Sandbox для защита от слежки

Компания Google старается избавиться от сторонних файлов куки и объявляет, что интерфейс прикладного программирования Privacy Sandbox появится в браузере Chrome в июле. Также было сказано, что компания собирается предпринять в дальнейшем для веб-разработчиков, чтобы они могли начать тестировать и интегрировать этот интерфейс в свои продукты до конца года.

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Вице-президент Google по управлению продуктами советует разработчикам начать готовиться к использованию новой системы. В четвёртом квартале они получат возможность перестать поддерживать сторонние файлы куки. В первом квартале следующего года одна сотая часть пользователей Chrome будет переведена на Privacy Sandbox. Более широкий отказ от файлов куки должен случиться во второй половине следующего года. Разработчики получат возможность провести масштабное тестирование трафика, чтобы оценить работу без файлов куки.

В Privacy Sandbox предпринята попытка найти правильное сочетание конфиденциальности и рекламы. Блокировку сторонних файлов куки Google называет грубым методом, поскольку рекламодатели могут задействовать цифровые отпечатки пользователей. Это сочетание таких данных, как IP-адрес, сведения из браузера, операционной системы и т.д, способные идентифицировать пользователей. Это навязчивый метод, к которому прибегают, когда другие пути для рекламодателей закрыты. С другой стороны, реклама является основой работы большинства сайтов, так что просто запретить её невозможно.

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Новая система будет выстроена на основе Topics API, где анализируется последняя активность пользователя для составления списка его интересов. Этот список сравнивается с данными Google и базой данных от Бюро интерактивной рекламы. В результате пользователь получает рекламу по интересным ему темам. Google обещает хранить пользовательские интересы не больше трёх недель, пишет Engadget.