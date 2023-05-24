Инструмент совместной работы с группами вкладок с отслеживанием вносимых изменений в реальном времени

Ещё одна новость с конференции разработчиков Microsoft Build снова связана с браузером Edge. Помимо изменений в интерфейсе и релиза отдельного браузера для работы, компания представила функцию Edge Workspaces.

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Она предназначается для совместной работы в браузере. Благодаря этой опции можно делиться с другими пользователями наборами в открытых вкладок, в реальном времени отслеживая вносимые в них изменения. Это упростит совместную работу над проектами.

В начале года данную функциональность показали на мероприятии Microsoft Ignite. Несколько месяцев она тестировалась при участии ограниченного числа пользователей браузера. В ближайшие месяцы Workspaces станут доступны всем обладателям браузера Edge. Вместе с этим они получат повышенную безопасность и конфиденциальность файлов и приложений, поскольку доступ к ним будет ограничен только утверждёнными пользователями.

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Для начала использования Edge Workspaces нужно нажать на кнопку в верхнем левом углу. Выбранной области даётся название, указывается цвет и можно отправлять приглашения, пишет Neowin.