Ещё одна новость с конференции разработчиков Microsoft Build снова связана с браузером Edge. Помимо изменений в интерфейсе и релиза отдельного браузера для работы, компания представила функцию Edge Workspaces.
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Она предназначается для совместной работы в браузере. Благодаря этой опции можно делиться с другими пользователями наборами в открытых вкладок, в реальном времени отслеживая вносимые в них изменения. Это упростит совместную работу над проектами.
В начале года данную функциональность показали на мероприятии Microsoft Ignite. Несколько месяцев она тестировалась при участии ограниченного числа пользователей браузера. В ближайшие месяцы Workspaces станут доступны всем обладателям браузера Edge. Вместе с этим они получат повышенную безопасность и конфиденциальность файлов и приложений, поскольку доступ к ним будет ограничен только утверждёнными пользователями.
Для начала использования Edge Workspaces нужно нажать на кнопку в верхнем левом углу. Выбранной области даётся название, указывается цвет и можно отправлять приглашения, пишет Neowin.