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Microsoft начинает распространять браузер Edge for Business
В нём будут веб-приложения, ИИ и прочие элементы в боковой панели
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Если вы работаете за компьютером на Windows, скоро вы можете стать обладателем нового браузера Microsoft Edge for Business с применением алгоритмов искусственного интеллекта. На конференции разработчиков Build компания рассказала о нескольких новшествах браузера Edge, включая его новую версию для работы. Microsoft называет его браузером для организаций, у него есть отдельная иконка и логотип. На боковой панели здесь больше элементов, чем в обычном браузере Edge. Здесь можно найти Microsoft 365 Copilot, веб-приложения и наборы вкладок Workspaces, которыми можно делиться или одновременно получать доступ вместе с коллегами.

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Обычный браузер Edge тоже даёт возможность использовать персональный или корпоративный аккаунт. В новом браузере Microsoft обещает автоматическое разделение личных вкладок и рабочих. Например, если вы хотите проверить персональную почту, браузер откроет окно с отдельным кэшем и местом хранения данных. Можно отключить для персональной информации процессы синхронизации и резервного копирования на сервере компании.

В браузере появилась поддержка ассистента Microsoft 365 Copilot. Чтобы увидеть его, нужно войти в свой корпоративный аккаунт Microsoft. Также появились плагины Microsoft 365. Сторонние производители предлагают более 50 подключаемых к браузеру модулей Copilot, таких как Atlassian, Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters, Moveworks и Mural. Всего их должно быть более тысячи.

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На боковой панели браузера будут отображаться веб-приложения. Здесь может быть ChatGPT, хотя по функциональности это похоже на закладку, пишет PCWorld.

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#microsoft #edge #браузеры
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