В нём будут веб-приложения, ИИ и прочие элементы в боковой панели

Если вы работаете за компьютером на Windows, скоро вы можете стать обладателем нового браузера Microsoft Edge for Business с применением алгоритмов искусственного интеллекта. На конференции разработчиков Build компания рассказала о нескольких новшествах браузера Edge, включая его новую версию для работы. Microsoft называет его браузером для организаций, у него есть отдельная иконка и логотип. На боковой панели здесь больше элементов, чем в обычном браузере Edge. Здесь можно найти Microsoft 365 Copilot, веб-приложения и наборы вкладок Workspaces, которыми можно делиться или одновременно получать доступ вместе с коллегами.

реклама

Обычный браузер Edge тоже даёт возможность использовать персональный или корпоративный аккаунт. В новом браузере Microsoft обещает автоматическое разделение личных вкладок и рабочих. Например, если вы хотите проверить персональную почту, браузер откроет окно с отдельным кэшем и местом хранения данных. Можно отключить для персональной информации процессы синхронизации и резервного копирования на сервере компании.

В браузере появилась поддержка ассистента Microsoft 365 Copilot. Чтобы увидеть его, нужно войти в свой корпоративный аккаунт Microsoft. Также появились плагины Microsoft 365. Сторонние производители предлагают более 50 подключаемых к браузеру модулей Copilot, таких как Atlassian, Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters, Moveworks и Mural. Всего их должно быть более тысячи.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

На боковой панели браузера будут отображаться веб-приложения. Здесь может быть ChatGPT, хотя по функциональности это похоже на закладку, пишет PCWorld.