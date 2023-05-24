Скруглённые углы и другие изменения в интерфейсе Mica

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На конференции разработчиков Microsoft Build компания объявила о внесении изменений в дизайн своего браузера Edge. Интерфейс под названием Mica приносит скруглённые углы на вкладках, контейнеры для контента, улучшенную анимацию и прочие изменения во внешнем виде.

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Microsoft говорит, что внесла изменения по запросу пользователей с целью упростить просмотр. Изменения затронули панель инструментов, вкладки, боковую панель и прочие разделы интерфейса.

Вкладки получили скруглённые углы и отделены от адресной строки. Иконку профиля переместили в верхний левый угол. Представлена система контейнеров, призванная улучшить одновременное взаимодействие с несколькими элементами.

Есть новые возможности у прогрессивных веб-приложений. Для просмотра истории покупок и обработки платежей в магазине появилась поддержка нового API. Упрощено размещение прогрессивных веб-приложений на боковой панели браузера. Для этого разработчикам необходимо написать всего несколько строк кода, пишет Neowin.

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