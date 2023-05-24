Представители биржи отрицают нарушение финансового законодательства США

Появилась информация, согласно которой в 2020 и 2021 годах крупнейшая криптовалютная биржа Binance хранила в американском банке собственные доходы и деньги клиентов в смешанном виде. Хранящаяся в банке Silvergate Bank сумма исчислялась миллиардами долларов.

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Информационное агентство Reuters сообщает, что источник информации предоставил доступ к записям, согласно которым в феврале 2021 года биржа объединила $20 млн со своего корпоративного счёта и $15 млн со счёта хранения средств клиентов. При этом доказательств кражи или потери денег клиентов обнаружено не было. Однако, законодательство США запрещает подобное смешивание финансовых средств.

Binance отрицает это обвинение. По словам представителя биржи, счета применялись не для приёма депозитов пользователей, а для облегчения покупок криптовалют. Отправляя деньги на счёт, пользователи покупали криптовалюту BUSD, привязанную к доллару США.

При этом в 2020 и 2021 году на сайте Binance долларовые перевода клиентов назывались депозитами, зачисляемыми на торговые счета в виде BUSD. Также говорилось о возможности выводить депозиты в долларах США. Это могло создать ожидание того, что денежные средства клиентов будут защищены не хуже, чем депозиты наличными.

Это не первая проблема Binance в США за последнее время. В марте компанию обвинили в нарушении нескольких финансовых законов. Затем появилась информация о том, что биржа может не соблюдать санкции против России. Недавно Binance объявила о намерении прекратить работать в Канаде из-за ужесточения местного законодательства.

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Обвинения в смешивании собственных средств с деньгами клиентов были выдвинуты также против основателя закрывшейся криптовалютной биржи FTX. Падение этой биржи в прошлом году негативно сказалось на курсе криптовалют, пишет Engadget.