В прошлом году компания Microsoft начала тестировать в своём браузере Edge встроенный сервис VPN. Он получил название Secure Network («Безопасная сеть») и призван обходить блокировки, прятать IP-адрес и выполнять прочие присущие VPN задачи. При этом здесь нельзя выбирать местоположение серверов, как во многих платных VPN. Объём доступного графика также невелик, но в последнее время вырос.
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Если поначалу бесплатно давался только 1 ГБ трафика, то потом некоторые пользователи получили 15 ГБ. Прошло несколько месяцев тестирования и Microsoft определилась с тем, сколько трафика ей не жалко отдать пользователям своего браузера. Объём составит 5 ГБ, которые уже доступны некоторым пользователям браузера в канале Canary. Для доступа нужно будет войти в свой аккаунт Microsoft в браузере.
Излишне говорит, что такой объём трафика будет недостаточен для просмотра видео на YouTube или в сервисах потоковой трансляции. По этой причине браузера автоматически переправляет трафик из них мимо VPN. Можно включить сервис на всех сайтах или только на выбранных, пишет Neowin.