Использование одного аккаунта Microsoft ускорит переход

Когда вы покупаете новый компьютер и пересаживаетесь на него со старого, предстоит потрудиться, чтобы создать резервную копию данных, перенести её на новый компьютер и обустроить как вам удобно. Ещё хуже, если старый компьютер сломался и копию данных сделать невозможно. Microsoft приходит на помощь, предлагая процесс под названием Restore Apps for Windows 11.

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На конференции Build было объявлено, что отныне со старого компьютера на новый можно легко переносить данные и шаблон расположения элементов на рабочем столе и панели задач. Можно отключить эту возможность и настраивать расположение элементов на новом компьютере с нуля. Если же вы хотите сохранить прежнее расположение, нужно будет войти в учётную запись Microsoft. Windows 11 может работать также и с локальной учётной записью, но тогда перенести данные сложнее.

Без этого новшества процесс переноса данных останется прежним. Если резервная копия сохранена в OneDrive, можно будет восстановить фотографии, файлы, приложения. Можно создавать резервные копии приложений с рабочего стола компьютера.

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Пока эта функциональность существует в виде предварительной версии и доступна участникам программы предварительного тестирования. В сборке на каком канале будет предлагаться Restore Apps for Windows 11, не сообщается, пишет PCWorld.