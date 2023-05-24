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Поисковая система Bing появится в ChatGPT
Она будет использоваться для поиска по умолчанию
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Чат-бот ChatGPT необязательно должен полагаться на свои модели или плагины, чтобы предоставлять информацию пользователям. Компания Microsoft анонсировала интеграцию своей поисковой системы Bing с ChatGPT с целью обеспечения более релевантной и новой информации. Bing будет поисковой системой по умолчанию, позволяя чат-боту брать ответы из интернета и выдавать цитаты.

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Microsoft и OpenAI в последние месяцы тесно сотрудничают. Сама поисковая система Bing получила поддержку алгоритма GPT-4. Система способна выдавать ответы на поисковые запросы в развёрнутый форме или в виде краткого изложения. Факты и предположения показываются в сносках, что теперь может появиться и в ChatGPT. Раньше чат-бот использовал только отдельные плагины для доступа к современным данным.

Другие новшества Bing связаны с плагинами. Среди них единая платформа для разработчиков для создания плагинов для ChatGPT Bing, Microsoft 365 Copilot и т. Платформа плагинов интегрирована в Microsoft Edge, где есть и поисковая система Bing.

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Конкретные сроки появления всех этих разработок не называются. Известно только, что интеграция Bing в ChatGPT для подписчиков сервиса ChatGPT плюс доступна прямо сейчас. В ближайшее время Microsoft обещает подобный доступ бесплатным пользователям чат-бота, остальные плагины обещаны в ближайшие недели, пишет Engadget.

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#chatgpt #bing
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