Компания искусственного интеллекта была основана в 2015 году, но в последнее время добилась ошеломляющего успеха. Маск посетовал в недавнем интервью на то, что покинул компанию.

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Илон Маск выразил свое разочарование и сожаление по поводу своего ухода из OpenAI в недавнем интервью CNBC. Основатель Tesla и SpaceX, который был одним из основных инвесторов OpenAI, рассказал о своем участии в компании и разногласиях, которые привели к его уходу.

Маск утверждал, что стоял у истоков OpenAI, вложив в его создание в 2015 году около 50 миллионов долларов собственного состояния. Однако предприниматель отказался от проекта из-за разногласий с другими инвесторами компании.

Даже название OpenAI, по его словам, было бы его идеей, он предложил использовать это имя из-за работы с открытым исходным кодом.

Маск рассказал, что обсуждал потенциальную опасность искусственного интеллекта с Ларри Пейджем (соучредителем Google), но Пейдж не принял никаких мер предосторожности. В конце концов, Google приобрела DeepMind и стала одним из лидеров в этой области.

Маск выразил сожаление по поводу того, что считает себя «большим придурком» из-за того, что не может конкурировать с такими гигантами, как Google и DeepMind.

Предприниматель также отметил свое удивление тем, как OpenAI, которая начиналась как некоммерческая организация с философией открытого исходного кода, превратилась в коммерческую компанию с собственным закрытым исходным кодом. Маск сравнил эту ситуацию с компанией, которая намеревалась защитить Амазонку, но в итоге вырубала деревья и продала их.

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Кроме того, Маск выразил обеспокоенность по поводу контроля, который Microsoft может осуществлять над OpenAI после того, как компания из Редмонда объявила об инвестициях в начале этого года. Эти инвестиции ознаменовали начало интеграции ChatGPT, в такие продукты, как Bing и Microsoft 365 Copilot.