Обсуждавшийся с прошлого месяца слух о намерениях Samsung сделать Microsoft Bing поисковой системой по умолчанию для своих смартфонов семейства Galaxy вместо Google, как отмечает в новой публикации The Wall Street Journal, теперь имеет крайне мало шансов на материализацию. Южнокорейский гигант устанавливает поисковое приложение Google на свои смартфоны с 2010 года, и пока этот порядок вещей не будет нарушен.
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На волне всплеска интереса к чат-ботам поисковая платформа Bing с интеграцией поддержки ChatGPT рассматривалась в качестве неплохой альтернативы Google, которая контролирует более 93% рынка поисковых систем. Однако, Samsung получает от Google до $3 млрд ежегодно, как считают некоторые эксперты, а потому заинтересована в сохранении сотрудничества в сфере установки поисковых систем на свои смартфоны. Источники отмечают, что идея о миграции на Bing не отметена представителями Samsung окончательно, но пока она лишилась былой актуальности.