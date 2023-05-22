США продолжают доминировать, Китай отстаёт

Уже в 61-й раз был опубликован список 500 самых быстрых суперкомпьютеров мира. Единственным суперкомпьютером, производительность которого преодолела барьер в 1 эксафлопс, является американский Frontier на процессорах AMD Epyc. Суперкомпьютеры из США представлены в списке в наибольшем количестве, процессоров AMD становится всё больше.

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Принадлежащий министерству энергетики США Frontier год назад первым преодолел уровень производительности в 1 эксафлопс. Он потеснил с первого места японский суперкомпьютер Fugaku, производительность которого составляет лишь 442 петафлопс.

Тестовый показатель Frontier HLP-MxP, измеряющий высокопроизводительные вычисления и скорость искусственного интеллекта, в ноябре составлял 1,02 экзафлопс, а к настоящему моменту увеличился до 1,194 экзафлопс (максимальное значение было 1,67 экзафлопс). Это означает прирост скорости на 17%.

Также для анализа производительности применяется тест High-Performance Conjugate Gradient (HPCG). Frontier в нём имеет второй результат (14,05), уступая Fugaku с его значением 16.

Frontier обладает 8699904 вычислительными ядрами на архитектуре HPE Cray EX с процессорами третьего поколения AMD Epyc, ускорителями AMD Instinct 250X и межсоединениями Slingshot-10.

Компоненты AMD установлены ещё в 121 суперкомпьютере, тогда как годом ранее это число было на 29% меньше. В первой десятке четыре суперкомпьютера работают с процессорами AMD, два на процессорах Intel, два на процессорах IBM. За последний год в список вошли 44 новых суперкомпьютера и 21 из них основаны компонентах AMD. При этом среди 500 суперкомпьютеров Intel по-прежнему лидирует.

Больше всего суперкомпьютеров принадлежат США и Китаю. В США их 150 против прежних 126, а у Китая стало 134 вместо 162. Среди континентов лидирует Азия со значением 192, дальше идут Северная Америка (160) и Европа (133).

Китай в своё время обладал двумя лидирующими суперкомпьютерами Sunway TaihuLight и Tianhe-2A. Общее их количество тоже было больше по сравнению с США. Однако, в последнее время Китай утратил свои позиции, добавив в 2023 году всего один суперкомпьютер. Способствует этому санкции со стороны США, которые в том числе затрагивают высокопроизводительные графические процессоры Nvidia и AMD.

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Есть мнение, что Китай нашёл способы обходить санкции и не хочет привлекать к себе внимание, наращивая количество суперкомпьютеров в списке TOP500, пишет Techspot.