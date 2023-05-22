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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA объявила о строительстве суперкомпьютера, использующего только центральные процессоры этой марки
Речь, конечно, идёт не о Tegra.
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Амбиции NVIDIA в сфере вычислений постепенно распространились с сегмента графических процессоров на высококонкурентный рынок центральных процессоров, в текущем году подрядчик компании приступает к производству процессоров Grace с архитектурой Arm для использования в серверных системах. Как отмечает Reuters со ссылкой на заявления компании, совместно с Бристольским университетом в Великобритании и компанией HPE она создаст суперкомпьютер Isambard 3, который будет обходиться без графических процессоров и полагаться исключительно на центральные серии Grace.

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Источник изображения: Reuters

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Бристольский университет будет использовать этот компьютер для метеорологических изысканий и разработок в сфере фармакологии, помимо прочих целей. По сравнению с суперкомпьютером Isambard 2, новый будет потреблять всего 270 кВт мощности, превосходя предшественника по уровню энергетической эффективности в шесть раз. Пиковое быстродействие Isambard 3 достигнет 2,7 Пфлопс в операциях FP64. Система войдёт в тройку самых энергоэффективных суперкомпьютеров мира, которые обходятся без GPU. Центральных процессоров Grace в её составе окажется 384 штуки, в эксплуатацию Isambard 3 будет введена в строй весной следующего года.

#nvidia #arm #суперкомпьютеры #grace
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