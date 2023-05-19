В ближайшее время будет представлено программное обновление

Компания Samsung продолжает работу над совершенствованием своих флагманских смартфонов последнего поколения. Она обещает сделать лучше работу и без того отличных камер и устранить проблемы с HDR. Инсайдер IceUniverse сообщает, что Galaxy S23 Ultra скоро получит поддержку 2-кратного приближения в режиме портретной съёмки.

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Сведения о получены при тестировании пока не выпущенной программной прошивки S23 Ultra. В Твиттере был опубликован снимок экрана, показывающий работу функции. В комментариях сказано, что размер обновления составляет 1,5 ГБ. В настоящее время Samsung ведёт его внутреннее тестирование.

Samsung собирается использовать сенсорный зум, чтобы получать снимки с разрешением 50 Мп от сенсора ISOCELL HP2 с разрешением 200 Мп на основной камере. Полученные изображения будут преобразованы в фотографии 12 Мп на основе объединения пикселей.

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Обновление должно быть представлено в конце мая или начале июня. Также в нём должны быть исправлены проблемы с цветными артефактами вокруг объектов при съёмке с применением HDR. Появится и улучшенный 2-кратный зум при съёмке видео, пишет Phonearena.